Au moins 19 morts dans une explosion à Manchester, la piste terroriste privilégiée

Une explosion a fait au moins 19 morts et 50 blessés ce lundi aux abords d'une salle de concert de Manchester (Royaume-Uni), à la fin du spectacle d'Ariana Grande (à 22 heures, heure locale).



La police a indiqué par voie de communiqué que l'incident était "traité comme un incident terroriste jusqu'à preuve du contraire".



Les médiats britanniques relatent les témoignages de spectateurs expliquant avoir entendu une ou plusieurs explosion. Des scènes de panique ont été filmées par des smartphones.



Alors que la salle peut accueillir jusqu'à 21 000 spectateurs, on ignore pour le moment si elle était complète au moment des faits.



S'il s'agit bien d'une attaque, elle deviendrait la plus meurtrière depuis les attentats de juillet 2005 à Londres, qui avaient tué 52 personnes.



Nearly four hours after the blast and ambulances are still taking injured people away. #manchesterareana pic.twitter.com/vU9WCGZdFM

— Ed Thomas (@EdThomas76) 23 mai 2017

