"Au Bois de Boulogne": Propos sexistes de Jean-Marie Le Pen envers Marion Maréchal

Dérapage de Jean-Marie Le Pen ce mercredi dans l'émission "Zemmour et Naulleau" (Paris Première). Alors qu'il évoquait la retraite politique de sa petite-fille, Marion Maréchal-Le Pen, le président d'honneur du FN a tenu des propos sexistes.



Après avoir demandé la démission de Marine Le Pen à la tête du parti et évoqué le cas de Florian Philippot, le fondateur du FN a déclaré, en parlant de Marion Maréchal Le Pen : "L'autre, qui était la plus populaire, s'est retirée, sans qu'on sache pourquoi".



Alors interrogée par la journaliste Anaïs Bouton sur une retraite peut-être destinée, en se mettant "en réserve de la République", à "mieux revenir", Jean-Marie Le Pen a lâché : "Où ça ? Au Bois de Boulogne ?", ce lieu étant célèbre pour la prostitution.