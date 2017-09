"Attention requins!": La Réunion parmi les plus dangereux endroits, selon leglobetrotteur.fr

Encore une belle réputation qu’a notre île… Le site leglobetrotteur.fr a publié un article intitulé "Attention requins ! Les endroits les plus dangereux de la planète". Le premier sur la liste : La Réunion.



"Le surf est désormais interdit à La Réunion tant les attaques mortelles de requins ont été nombreuses ces dernières années. S’y baigner représente un risque particulièrement élevé d’être pris pour le casse-croûte du grand blanc", lit-on.



Bon, on peut se consoler en voyant qu’ils sont mal renseignés, les requins présents sur nos côtes étant des bouledogues et des tigres et non des grands blancs.



Mais l’image de "l’île aux requins" perdure, malheureusement.