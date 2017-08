Attention aux faux billets de 50 euros!

La Gendarmerie de La Réunion met en garde contre des faux billets de 50 euros qui circulent. Les commerçants de marchés forains "où les transactions se réalisent rapidement, sont plus particulièrement visés par cette escroquerie", explique la gendarmerie. Les arnaqueurs plient les billets et payent en vitesse. Mais attention, il est facile de les repérer: une écriture bleue en caractères chinois est inscrite dessus.



"Commerçants, soyez vigilants! Si vous êtes confrontés à cette situation, composez immédiatement le 17 en apportant un maximum de renseignements (lieu, description individu, etc.)", annoncent les gendarmes.