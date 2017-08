Attentats en Espagne: La cellule "démantelée" selon le ministère de l'intérieur espagnol

Deux jours après le double attentat perpétré en Espagne, à Las Ramblas et à Cambrils , le ministre de l'Intérieur espagnol fait le point.Juan Ignacio Zoido annonce ainsi ce samedi que la cellule comptant une douzaine de djihadises est désormais "démantelée, compte tenu des personnes qui sont mortes, de celles qui sont détenues et des identifications qui sont en cours mais que nous ne pouvons pas préciser".Le groupe de terroristes était composé de cinq individus abattus à Cambrils, quatre suspects en garde à vue, et trois autres identifiés (dont deux pourraient avoir péri dans une explosion à Alcanar et le dernier est toujours en fuite, toujours activement recherché par la police).