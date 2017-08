Attentats en Espagne : Des victimes de 34 nationalités

Les attentats de Barcelone et Cambrils en Catalogne, revendiqués par Daesh, ont fait 14 morts et une centaine de blessés, dont 15 grave. Parmi les personnes décédées figurent trois Espagnols, trois Allemands, deux Italiens et une Belge.



Des ressortissants de 34 nationalités sont au nombre des blessés. La protection civile catalane n’a pas précisé le nombre de personnes concernées pour chaque pays ni leur état de santé. Parmi les 26 blessés français, 11 sont gravement touchés, indique le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.



La police catalane a arrêté trois suspects et en recherche un quatrième, le conducteur de la fourgonnette



Le premier est un Espagnol né à Melilla, dans l'enclave espagnole au Maroc. Il a été arrêté à Alcanar, dans le sud de la Catalogne, où, la nuit précédente, une explosion dans un logement a fait un mort. Les enquêteurs relient cette explosion à l’attentat. "Nous soupçonnons qu’ils (les occupants, ndlr) préparaient un engin explosif", a expliqué le porte-parole de la police catalane.



Le deuxième suspect est un Marocain, Driss Oukabir, qui aurait loué une deuxième camionnette, retrouvée peu après l’attentat à Vic, près de Barcelone. Il a été arrêté à Ripoll, dans le nord de la Catalogne. Driss Oukabir se serait présenté de lui-même au commissariat de Ripoll, expliquant que ses papiers avaient été volés et qu'il s'étonnait que son visage fasse la Une des sites d’information.



Le troisième a été lui aussi interpellé à Ripoll, ce vendredi matin. Pour l'heure, on ne sait rien de son identité.



Après ces trois arrestations, la police recherche toujours un homme en fuite, le conducteur de la fourgonnette, a annoncé vendredi matin Carles Puigdemont, le président de Catalogne. "Nous cherchons Moussa Oukabir", le frère de Driss Oukabir, a annoncé la police sur le réseau social Telegram.