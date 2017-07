Attentat de Nice: "L'homme au scooter" décoré de la légion d'honneur

Cela fait un an que 86 personnes ont perdu la vie sur la promenade des Anglais dans l’attentat de Nice le 14 juillet 2016. Le chef d’Etat, Emmanuel Macron, et ses représentants ont décoré 42 personnes pour les actes de solidarité accomplis ce soir-là.



Parmi, eux, "l’homme au scooter", Franck Terrier. Il s’était lancé à la poursuite du camion, en scooter, avant de s’agripper à la portière et frapper l’assaillant à plusieurs reprises. Il voit alors une arme braquée sur lui, mais elle "ne marche pas".



L’homme a de nouveau fait preuve d’humilité hier, mais les longs applaudissements ont traduit le respect des Niçois pour ce père de famille. C’est sa deuxième décoration de la Légion d’honneur, la première ayant été par François Hollande en janvier.



D'autres ont été décoré, également, comme Alexandre Nigues, 31 ans, qui, à vélo, avait tenté lui aussi d’ouvrir la porte du camion. Mino Razafitrimo, a quant à elle été décorée à titre posthume. La mère de famille a pris un choc mortel du camion à la place de son fils de 3 ans.