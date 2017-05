Attentat de Manchester: Plusieurs arrestations en Grande-Bretagne et en Libye

Suite à l’attentat à Manchester qui a fait 22 morts et 64 blessés et revendiqué par l’organisation État Islamique, huit personnes ont été placées en garde à vue en Grande-Bretagne.



L’enquête s’est poursuivie ce mercredi avec l’arrestation du frère et du père de l’auteur de l’attentat, Salman Abedi, en Libye. Son frère aurait été au courant du sombre projet. Selon un proche de la famille, Salman Abedi s’était rendu en Libye quelques jours avant l’attentat.



Selon le ministre de l’Intérieur, il est "sans doute" passé par la Syrie : il s’agirait d’un individu qui "tout d'un coup, après un voyage en Libye puis sans doute en Syrie, se radicalise et décide de commettre cet attentat". La bombe qu’il portait aurait été fabriquée par quelqu’un d’autre.