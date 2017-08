Attentat de Barcelone : Le chauffeur de la fourgonnette abattu par la police

La cavale de Younès Abouyaaqoub aura duré quatre jours depuis jeudi soir où, au volant d'une fourgonnette, il avait percuté des passants sur les Ramblas à Barcelone, faisant 13 morts et une centaine de blessés. La police a annoncé ce soir qu'il avait été abattu près de Barcelone.



Le patron de la police catalane a raconté qu'une patrouille de policiers avait repéré l'individu alors qu'il se trouvait au milieu de vignes. Alors que les membres des forces de l'ordre lui demandaient de s'identifier, il a ouvert sa chemise sous laquelle les policiers ont vu ce qui ressemblait à une ceinture d'explosifs. Ils ont alors ouvert le feu et abattu le suspect.



Après vérifications, il est apparu qu'il s'agissait bien de Younès Abouyaaqoub, l'homme qui était recherché par toutes les polices d'Europe depuis jeudi soir.



Par ailleurs, la police a également confirmé que l'imam Abdelbaki Es Satty, soupçonné d'être celui qui a aidé les autres membres du commando à se radicaliser, était bien mort dans l'explosion de la maison d'Alcanar, qui avait été soufflée par une explosion la veille de l'attentat, et dans laquelle ont été découverts 120 bouteilles de gaz et des explosifs.



"Les restes de l'imam étaient là-bas", a déclaré lors d'une conférence de presse à Barcelone le porte-parole de la police.