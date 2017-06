Mail A la Une . Attentat contre un fourgon de gendarmerie sur les Champs Elysées: le terroriste est décédé

Une voiture conduite par un homme de 31 ans, islamiste radicalisé, a foncé cet après-midi sur un fourgon de gendarmerie sur les Champs-Élysées à Paris, sans faire de blessé.



L'homme est mort dans cet attentat raté.



Dans la voiture, les enquêteurs ont retrouvé deux pistolets et une kalachnikov, ainsi qu'un nombre important de munitions et une bonbonne de gaz. Manifestement, le terroriste espérait faire exploser son véhicule dans l'accident.



Le fourgon de la gendarmerie faisait partie d'un convoi de plusieurs véhicules qui descendaient les Champs Elysées en direction de la place de la Concorde. L'attentat a eu lieu dans la partie basse de l'avenue.



Après l'accident, une épaisse fumée orange s'est échappée du véhicule. Des gendarmes ont brisé les vitres du véhicule pour extraire le chauffeur, lequel est décédé peu après pour une raison encore inconnue.



L'attaque intervient près de deux mois après l'assassinat d'un policier, le 20 avril dernier, par un jihadiste abattu par les forces de l'ordre, déjà à deux pas du Rond-Point des Champs-Élysées.



Selon BFMTV, l'homme, qui était fiché "S" depuis plus de deux ans, possédait pourtant un permis de port d'armes délivré en toute légalité du fait qu'il pratiquait assidument le tir sportif dans un club. Il avait déclaré être en possession de pistolets de calibre 9mm et d'un fusil automatique de type kalachnikov.



Une perquisition s'est déroulé dans la soirée au Plessis-Pâté, dans l'Essonne, là où vivait l'auteur de l'attentat.



L'assaillant, cadet d'une fratrie "de trois frères et soeurs", vivait là avec sa famille, installée depuis une trentaine d'années, selon une voisine sous couvert d'anonymat.



Des voisins ont expliqué que la famille de Djaziri Adam Lotfi, dont tous les membres étaient radicalisés et dont les femmes portaient le niqab (un voile intégral qui couvre le corps et le visage, à l'exception des yeux) "organisaient tous les week-ends de grandes réunions tous volets fermés avec plusieurs dizaines de personnes", avec tous "les hommes en longue robe blanche".



Une voisine nous a même déclaré que la ville de Plessis-Pâté, qui compte environ 4.000 habitants, avait enregistré une forte augmentation du nombre de femmes se promenant en ville vêtues de niqab, au point que certains propriétaires avaient depuis quelques temps du mal à vendre leurs maisons.

