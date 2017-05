Atteinte à la liberté de la presse : Emmanuel Macron veut choisir SES journalistes

Ca commence !



A peine élu, voilà que le nouveau président de la République s'est mis en tête de choisir ses journalistes, et donc d'écarter ceux qui ne lui plaisent pas.



Un certain nombre de journalistes, en général un par rédaction, sont accrédités "Elysée". Et ce sont eux qui suivent tous les déplacements du président de la République.



Or, pour son voyage officiel au Mali, qui a débuté ce matin, les services de l'Elysée se sont permis de contacter directement certains journalistes, court-circuitant les journalistes accrédités.



En réaction, une quinzaine de sociétés de journalistes ont écrit hier à Emmanuel Macron pour protester contre cette nouvelle organisation de la communication élyséenne, qui met en cause la liberté de la presse : "Monsieur le président, il n'appartient pas à l'Elysée de choisir les journalistes. (...) Ce n’est pas au président de la République, ou à ses services, de décider du fonctionnement interne des rédactions, du choix de leurs traitements et de leurs regards. Ce choix relève des directions des rédactions et des journalistes qui la composent, qu’ils soient permanents ou pigistes, JRI ou reporters, photographes ou dessinateurs", écrivent les signataires.



Ils soulignent par ailleurs qu'aucun président avant Emmanuel Macron "ne s'est prêté à ce genre de système, au nom du respect de la liberté de la presse". "Alors que la défiance pèse de plus en plus sur l'information, choisir celui ou celle qui rendra compte de vos déplacements ajoute à la confusion entre communication et journalisme, et nuit à la démocratie", estiment-ils.



Interrogé jeudi matin lors de son premier point presse, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a considéré qu'il ne s'agissait pas "de contrôler" ni "d'imposer". "Il y a la volonté, notamment dans les déplacements, que le président de la République mais aussi celles et ceux qui l'accompagnent puissent avoir la liberté de déplacement, la liberté d'échange avec les Français. [...] La présence de 50 journalistes, d'une dizaine de caméras, nuit un peu au dialogue direct et à l'échange que peut avoir le président de la République avec les Français", a-t-il expliqué avant d'assurer qu'il veillerait au respect des conditions de travail de la presse.



Cette explication est un bel exemple de langue de bois. On peut comprendre que la présence de 50 journalistes en même temps peut être gênante, mais ce problème a depuis belle lurette été résolu par la mise en place de pools de journalistes comprenant un représentant de la presse écrite, un de la radio et une équipe de télévision partageant ensuite leurs contenus avec leurs confrères.



Mais à aucun moment, le porte-parole du gouvernement ne donne d'explication au fait que les services de l'Elysée aient choisi les journalistes qui devaient accompagner le président et les avaient contactés personnellement.



Inquiétant. Très inquiétant. On se croirait revenu aux pires heures de la censure politique dans les années 60, à l'époque d'Alain Peyrefitte...