Attaque de requin aux Roches Noires: Un bouledogue de 2 mètres mis en cause

Ce dimanche, une attaque de squale sans gravité est survenue aux Roches Noires dans le périmètre des filets, alors que le drapeau rouge était hissé et le dispositif en cours de vérification. Si le bodyboarder n'a été que légèrement blessé, sa planche a été mordue par le requin identifié comme "adulte".



"Les premiers éléments de l’expertise de la planche indiquent que les différentes dimensions de la morsure évoquent clairement la responsabilité d’un requin bouledogue adulte d’environ 2 mètres de longueur totale", indique le CRA (centre de ressources et d'appui sur le risque requin) par voie de communiqué.



Le dispositif post attaque a été déclenché par le Préfet ce dimanche. Le comité régional des pêches a mobilisé dans la nuit du dimanche 3 palangres verticales avec alerte de capture et une palangre horizontale de fonds et ce lundi 19 Juin, une palangre hydraulique plus au large et les palangres verticales installées dans la nuit.



"Pour l’heure, aucun requin potentiellement dangereux n’a été prélevé", fait savoir le CRA.