Mail Société Assomption : Les croyants honorent la Vierge au parasol Comme chaque année à la Réunion, la fête de l'Assomption sera célébrée à Sainte-Rose, où de nombreux fidèles catholiques rendent hommage à la Vierge au parasol.





En occident, la fête de Marie est fêtée liturgiquement depuis le 8ème siècle, mais n'est entrée dans le dogme catholique que le 1er novembre 1950, date à laquelle le pape Pie XII a défini l'Assomption de Marie comme un dogme de foi.



La Vierge au parasol est, selon la croyance réunionnaise, une statue protectrice quant aux éruptions du Piton de la Fournaise. La statue a été décapitée le 8 janvier 2014, et sa réplique en résine, installée sur le site du Grand Brûlé, a été elle aussi vandalisée le 28 avril 2015.



Demain, mardi 15 août 2017, la fête de l'Assomption sera donc célébrée à Sainte-Rose. 6h : Messe des bénévoles et marins pêcheurs

8h : Mémoire des disparus en mer

10h : Animation podium, confessions

14h : Messe L'Assomption, ou encore Dormition, est la croyance religieuse catholique et orthodoxe selon laquelle la Vierge Marie, mère du Christ, n'est pas morte comme tout être humain, mais est directement entrée dans la gloire de Dieu, corps et âme.En occident, la fête de Marie est fêtée liturgiquement depuis le 8ème siècle, mais n'est entrée dans le dogme catholique que le 1er novembre 1950, date à laquelle le pape Pie XII a défini l'Assomption de Marie comme un dogme de foi.La Vierge au parasol est, selon la croyance réunionnaise, une statue protectrice quant aux éruptions du Piton de la Fournaise. La statue a été décapitée le 8 janvier 2014, et sa réplique en résine, installée sur le site du Grand Brûlé, a été elle aussi vandalisée le 28 avril 2015.Demain, mardi 15 août 2017, la fête de l'Assomption sera donc célébrée à Sainte-Rose. Bérénice Alaterre Lu 283 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Réseau Citalis: Changements d'horaires et d'itinéraires pour la rentrée [Coup de gueule] Des bouchons fourrés au papier !