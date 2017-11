Communiqué Assises des Outre-mer à La Réunion: Donnez votre avis Dans le cadre des Assises des Outre-Mer, la préfecture appelle les Réunionnais à "donner leur avis". Voici le communiqué :





Douze ateliers thématiques abordent de nombreux enjeux pour l’île afin de recueillir les propositions de projets et de mesures pour l’île. Pilotés par des rapporteurs issus de la société civile, ces ateliers se déroulent jusqu’en décembre 2017. Tous les Réunionnais peuvent envoyer par mail leur contribution sur un ou plusieurs thèmes (renseignements sur



Afin de diversifier et de multiplier les modalités de participations, des animateurs iront interroger directement les Réunionnais dans des lieux publics pour recueillir leurs contributions.



Chacun ainsi appelé à donner son avis le mardi 23 novembre de 11 h à 15 h à l'Université de La Réunion, mardi 28 novembre de 7 h à 11 h à la gare routière de Saint-Paul et le vendredi 1er décembre de 7 h à 11 h au marché forain de Saint-André. Lancées au mois d'octobre par la ministre des Outre-mer, les Assises des Outre-mer ont pour objectif de recueillir auprès des populations ultramarines les propositions de mesures et de projets susceptibles d'apporter une réponse aux enjeux de nos territoires. La méthode de travail vise à associer le plus largement possible l'ensemble des acteurs de la société réunionnaise.





