Assises des Outre-Mer : Le futur numérique de La Réunion commence maintenant

Cet événement unique en son genre a rassemblé une centaine de personnes. Chefs d’entreprises de tous secteurs, porteurs de projets, présidents de syndicats et branches économiques, responsables de collectivités publiques, d’administrations, associations, en résumé, tous les acteurs engagés dans la vie économique de la Réunion ont répondu présent à cet événement. Ensemble, dans un format innovant, ils ont réfléchi, débattu, pour imaginer la Réunion numérique dans deux, cinq et dix ans.



Chaque participant a ainsi pu se projeter sans contraintes dans sa vision de la Réunion. Le format très ouvert a permis des échanges constructifs dans un cadre sympathique et bienveillant. La composition des groupes de travail a été faite de façon aléatoire, une façon d’inviter l’inattendu et les découvertes.



Pour lancer les sessions de travail, les groupes ont eu un moment de présentation, permettant aux participants de se connaître. Les phases de brainstorming, puis de formalisation des idées se sont succédées pour aboutir à la conclusion avec la présentation des idées des groupes devant l’ensemble des participants. Cet atelier a permis à chacun d’apporter sa vision des choses et ses propositions, mais également de faire part de ses besoins et attentes concernant la filière.



Ces propositions serviront de matière première à Digital Réunion pour la rédaction de la note qui sera remise au Ministère des Outre-Mer. Cette note sera le point de départ des Assises qui se dérouleront sur une année à partir du mois de septembre. La soirée s’est clôturée par un cocktail, un autre riche moment d’échanges. Digital Réunion, au vu du succès de cet événement, planifiera d’autres ateliers de ce type dans les mois qui viennent.