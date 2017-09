Assises: Viols, torture et braquages cette semaine

Semaine chargée prévue aux Assises : un viol et deux braquages. Selon la presse locale, une habitante de Saint-Joseph a été violée et violentée pendant plusieurs années par son conjoint avant de se rendre à la gendarmerie le 11 janvier 2015. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ce lundi et mardi sont dédiés à cette affaire.



De mercredi à vendredi, quatre braqueurs présumés seront également devant la cour d’Assises. Ils auraient violemment braqué la boulangerie Corbeille d’Or à Bras Panon le 18 juillet 2015. Ils seraient repartis avec 600 euros, des bouteilles d’alcool et des cartouches de cigarettes. Les auteurs de ce braquage seraient aussi ceux d’un autre, la même nuit, dans une boulangerie à Saint-Pierre, La Carmesienne. Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle.