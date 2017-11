Assises : Jugé pour avoir violé sa propre mère

Pour cette dernière session de l’année, la cour d’Assises va se pencher cette semaine sur plusieurs affaires de viol. Ce lundi et mardi, les jurés devront juger un homme accusé d'avoir violé sa propre mère.



Les faits remontent à la nuit du 15 au 16 mars 2016. Ce Salazien de 30 ans, ivre, rentre chez sa mère où il a élu domicile depuis la séparation avec sa compagne.



En pleine nuit, après avoir regardé des films pornographiques, le fils s’en est pris à sa mère de 49 ans alors qu’elle s'était réveillée pour se rendre aux toilettes, indique la presse écrite.



Le terrible viol se reproduira quelques heures plus tard avant que la victime ne parvienne à prendre la fuite. Interpellé et placé en garde à vue, il finira par avouer l’innommable. L’homme risque jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.