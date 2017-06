Assemblée générale de GROUPAMA OI, les photos de la soirée cabaret

L’Assemblée Générale de Groupama Océan Indien s’est tenue le 19 mai dernier à la NORDEV, en présence de Stéphano Dijoux, Président de Groupama Océan Indien, du Directeur Général Alain Baudry et de Michel Baylet, Vice Président de la Fédération Nationale Groupama.



L'accent a été mis sur l'actualité 2016 du groupe et surtout sur les objectifs à mener en 2017.



Le thème phare de l'Assemblée a été abordé sous la forme d'une interview de Sylvain BurelL, Directeur Communication Groupe menée par Laura Château sur le nouveau positionnement de la marque GROUPAMA : "La vraie vie s'assure ici".



Une surprise de marque était réservée aux participants puisque Cerise était également présente. Son séjour à la Réunion était programmé pour une semaine intense de séances photos destinées à la nouvelle campagne de communication.



La soirée s’est poursuivie dans une ambiance très chaleureuse avec le traditionnel dîner dansant. Au programme, revue cabaret et close up.