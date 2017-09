Art-Iary: Le festival qui sensibilise au développement durable demande de l'aide

Du 1er au 5 novembre se tiendra la deuxième édition du festival "Art-Iary', à Tamatave (Madagascar), organisée par la compagnie malgache My Crew et l'association réunionnaise Afol pa Marmay. Plusieurs formes d’expressions artistiques locales et internationales y seront réunies et des artistes réunionnais seront présent.L’objectif est de sensibiliser le public sur les enjeux du développement durable et de créer des échanges sociaux. "Art", désignant l’ensemble des arts et "iary" signfiant créer, fonder, établir, éveiller, "Art-Iary" se veut être le festival qui participe à l’éveil des Arts ! Phonétiquement le nom fait référence à l’Ariary la devise natioale de Madagascar.Ce projet a pour but principal de participer au rayonnement de la ville ainsi que son développement économique, social et environnemental. Favoriser l’expression artistique, développer les relations, donner vie aux espaces publics et aux patrimoines architecturaux, et mettre en place des projets durables pour les quartiers font partie des ambitions.Une campagne participative a été lancée sur Pouss Pouss afin de récolter la somme nécessaire pour l’organisation du festival.