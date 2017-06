Arrivée des futures bornes Free à La Réunion ?

L’arrivée de l’opérateur téléphonique Free à La Réunion est imminente… En effet, comme rapporté par le site universfreebox.com , les bornes Free Mobile sont déjà arrivées dans l’île."Ne manque plus que le logo" écrit le site spécialisé dans les actus de la firme du groupe Illiad, qui rappelle que "le réseau de boutique Only est en train d’être repeint en noir, aux couleurs de Free".Ces bornes automatiques, lancées en métropole en 2014 par Free, permettent de souscrire de manière autonome à l’une des offres de l’opérateur téléphonique, avec pour seule pièce sa carte bancaire.La carte SIM délivrée dans le cadre de l’ouverture d’une ligne est facturée 10 euros et un renouvellement, en cas de changement de forfait ou de perte coûte quant à lui 5 euros.En sera-t-il de même à La Réunion dans les prochaines semaines ?