Arrivée de Free: SFR fait bouger ses offres

​ Depuis, SFR a réagi, pour tenter d'éviter les départs vers le nouvel opérateur. Ainsi, alors qu'il proposait le 4 juillet dernier encore un forfait à 19,99 euros par mois pour des appels, sms et mms illimités, le data est désormais passé, pour le même prix, à 50 Go.



Et pour 30 Go d'internet, le forfait passe à 14,99 euros. C"est donc 5 Go de plus pour 5 euros de plus par rapport à free, mais les data en roaming ne sont que de 8 Go (contre 25 chez free).



Le forfait "mini" a lui aussi vu ses données mobiles augmenter, pour un prix inchangé (voir sms ci-contre). Par ailleurs, chez SFR Réunion, le forfait Power + a lui aussi augmenté son enveloppe de data.



Pour le moment, les forfaits d'Orange restent inchangés. Mais le resteront-ils longtemps, face à cette nouvelle concurrence ?

Les forfaits RED by sfr Réunion avant et après l'arrivée de free :