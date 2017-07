Arrestation d'un militant d'extrême droite qui voulait tuer le président Macron pendant le défilé du 14 juillet

Lorsque les policiers sont arrivé à son domicile pour l'interpeller mercredi dernier, ils ont découvert trois couteaux de cuisine dans son véhicule et l'exploitation de son ordinateur a révélé qu'il avait effectué des recherches sur internet concernant des cibles potentielles.



En garde à vue, il a révélé avoir voulu s'en prendre au chef de l'État lors du défilé du 14 juillet, et a tenu des propos très haineux contre les noirs, les arabes, les juifs et les homosexuels.



Il a depuis été mis en examen samedi pour "entreprise individuelle terroriste".



Se décrivant comme "nationaliste", il graviterait dans des milieux proches de l'extrême droite, selon RMC.



L'homme a déjà été condamné en 2016 à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour provocation à la haine raciale et apologie du terrorisme après avoir vanté les actes d'Anders Behring Breivik, l'auteur de l'attentat du 22 juillet 2011 en Norvège (77 morts).



En 2002 déjà, Maxime Brunerie, un militant néonazi de 25 ans, avait tenté d'assassiner le président Jacques Chirac lors du défilé du 14 Juillet. Il avait ouvert le feu à l'aide d'un fusil 22 long rifle lorsque l'ancien chef de l'État se trouvait à seulement vingt mètres de lui, avant d'être maîtrisé par plusieurs badauds. Il avait été condamné en décembre 2004 à dix ans de réclusion criminelle. Il a été libéré en août 2009.

C'est un signalement sur sur la plateforme internet-signalement.gouv.fr qui a alerté les policiers. Lors d'une conversation sur un site de jeux vidéo, l'homme avait écrit qu'il cherchait à se procurer une arme de type kalachnikov pour commettre un attentat, selon les informations de RMC