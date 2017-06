Arnaud Montebourg se lance dans la production... de miel

Arnaud Montebourg semble tourner la page de la politique, pour une réorientation étonnante : le miel.En 2015, il avait déjà créé une entreprise "les équipes du made in France", qui facilitait la mise en place de projets de fabrication française, et avait aussi siégé au comité stratégique du groupe Habitat, en tant que vice-président.Sa défaite aux primaires de la gauche en janvier dernier semble l'avoir décidé à changer de voie, et à se consacrer à un tout autre projet, à Montret, en Saône-et-Loire.Il travaillerait à la création de sa propre société de production et d’exploitation de miel, selon les informations du Figaro. "Il bosse sur ce projet depuis six mois, il y est très attaché, s’il le fait c’est par passion. En même temps, il continue à investir dans plusieurs projets de start-up, notamment dans l’agroalimentaire, avec son fonds d’investissement", explique l’un de ses fidèles."Montebourg n’a plus de mandat politique, il va vivre du privé. Ce projet personnel dans le miel lui tient vraiment à cœur. En même temps, ses équipes restent en place pour continuer à faire vivre ses idées. Le courant Montebourg ne va pas mourir", selon un autre proche. Il est d'ailleurs apparu pour sa traditionnelle montée du mont Beuvray (Nièvre) , le lundi de Pentecôte, entouré de ses sympathisants, dont les ex-frondeurs du PS Philippe Baumel et Christian Paul.