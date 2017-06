Ariana Grande en concert à Paris, la sécurité renforcée

Ariana Grande remonte sur scène ce soir à Paris. La chanteuse américaine avait interrompu sa tournée mondiale "Dangerous Woman" après l’attentat à la fin de son concert à Manchester le 22 mai qui a fait 22 morts. Elle avait ensuite tenu un concert en hommage aux victimes, "One love Manchester" ; un moment de grande émotion, aux côtés d’autres artistes célèbres, comme Chris Martin, Miley Cyrus et Justin Bieber.La voilà qui continue sa tournée à l’Accor Hotel Arena ce mercredi soir… non sans un dispositif de sécurité renforcé. Interdictions de stationnement, vigilance aux points de rendez-vous des spectateurs, un "pré-filtrage" des spectateurs et des effectifs plus importants de policiers en uniforme et en civil, sont prévus. La circulation sera complètement interdite sur le boulevard de Bercy à partir de 16h30.Le concert se tient 24 heures après l'attaque contre un policier sur le parvis de Notre-Dame