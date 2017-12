International Argentine : Un homme se fait couper les testicules et le pénis au sécateur





Une jeune architecte de 26 ans, Brenda Barratini, a coupé les testicules et le pénis de Sergio Fernandez, un chanteur de 40 ans, avec un sécateur.



Transportée à l'hôpital, la victime risque de rester impuissant à vie. En effet les médecins ne sont pas parvenus à sauver les parties génitales du quadragénaire.



Cette affaire qui passionne l'Argentine, met en exergue les versions opposée des protagonistes.



La jeune femme affirme que l'homme n'est qu'une connaissance et qu'il a tenté de la violer, alors que la police précise qu'ils étaient en couple depuis plusieurs mois.



C'est en trouvant des messages compromettants dans son téléphone portable, prouvant son infidélité, qu'elle aurait décidé de son geste.



Pendant le rapport sexuel, elle a pris soin de lui bander les yeux puis lui a sectionné ses attributs.



Un bloc-note a été retrouvé au domicile avec des écrits plus que suspects : "Au scalpel", "lui couper" ... La jeune femme a été placée en détention provisoire.



Brenda Barratini a été placée en détention provisoire.



source : https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/663111/brenda-barattini-penis-testicles-cut-off-garden-pruning-shears-cordoba-argentina-sexual Pascal Robert Lu 360 fois





