Après la Corée du Nord, Trump menace le Venezuela

Le Venezuela semble aussi être dans le viseur du président américain Donald Trump. Il a en effet annoncé ne pas écarter une "option militaire" contre le pays. Cette réaction des États-Unis est arrivée au lendemain de l’élection de l’Assemblée constituante demandée par le président vénézuélien Nicolas Maduro et qui a entraîné des violences faisant une dizaine de morts.



Si la déclaration de Trump a surpris, le Pentagone assure qu’aucun ordre de nature militaire n’a été donné. Donald Trump dit accepter de parler à Nicolas Maduro lorsque "la démocratie sera rétablie". Le pays connaît une crise politique de grande ampleur et la communauté internationale accuse le président vénézuélien.



Cette menace arrive au lendemain de sa dernière réponse à la Corée du Nord, sur son compte twitter : "Des solutions militaires sont en place, verrouillées et chargées, au cas où la Corée du Nord agisse imprudemment. Espérons que Kim Jong-un s’engage sur une autre voie!"