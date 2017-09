Après l’objet, le sujet

Jules se fout des agressions contre l’Histoire, mais si c’est la langue qui l’est, il se fâche et la défend, et j’en suis heureux, puisque déjà sans lo zos, elle est aussi sans lo pattes pour aller faire enregistrer sa plainte.



Aujourd’hui sur France Inter, la ministre de la santé a affirmé que « Nous sommes le pays qui consommons le plus de médicaments ». Pour ne donner que des références connues, par le passé le maire de St Etienne du Rouvray et récemment un haut cadre administratif d’une commune de l’ouest, lors d’une réunion d’administrés sur le PPRI, se sont exprimés de la même façon.



C’est de la délinquance en col blanc. Seuls les grands et privilégiés montrent à leur auditoire qu’ils parlent bien. Pourquoi ne restent-ils pas simples comme les petits ? Je n’ai jamais entendu aucun d’eux s’exprimer de la sorte.



Ce n’est pas « nous » qui consommons les médicaments, mais « le pays ». Si mes souvenirs de cours complémentaire des années 61 et 62 sont encore valables, je rappellerai, sous le haut contrôle ici justifié des certifiés, agrégés, linguistes, Grecs, institutions culturelles, et j’en passe, que cette phrase comprend le sujet « NOUS », un verbe et l’attribut de ce sujet « LE PAYS QUI CONSOMME LE PLUS DE MEDICAMENTS ».



A vos marques, prêts….