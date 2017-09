Après Irma, l'ouragan José approche de Saint-Martin

Juste après le passage de l'ouragan Irma, un deuxième cyclone approche dangereusement des côtes des Antilles et particulièrement Saint-Martin et Saint Barthélemy.



José s'est renforcé en catégorie 4 avec des vents de 240 km/h selon le Centre américain des ouragans. La pluie engendrée devrait générer de la houle également. José devrait atteindre les côtes de Saint-Martin dans la nuit de samedi à dimanche.



Nombre d'habitants, coupés du monde ne sont pas au courant de l'avancée de ce deuxième ouragan et le bialn pourrait s'alourdir encore. La situation sanitiare est alarmante, avec des centaines de blessés.



Des militaires ont été déployés dans les antilles francaises pour aider la population mais également endiguer les scènes de pillage qui se déroulent dans les villes.



L'ouragan Irma est quand à lui repassé en catégorie 5, le plus fort. Il a passé Cuba et est attendu avec angoisse en Floride.



Irma avait déjà fait au moins 19 victimes, entre les îles Vierges, Au moins 10 morts et 7 disparus sont à déplorer dans les îles françaises selon un dernier bilan provisoire.