Mail Communiqué Appel urgent aux donneurs du groupe O+

Don de sang : des besoins quotidiens pour soigner des milliers de malades L’Établissement français du sang (EFS) lance aujourd’hui une campagne afin de mobiliser les donneurs après la période des grandes vacances durant laquelle les réserves en sang ont diminué.

Dans le prolongement de l’appel d'urgence au don de sang au démarrage de la période de grandes vacances, l'EFS reprend la parole pour remercier les donneurs qui ont répondu présent mais aussi, malgré son succès, pour rappeler que chaque jour 10 000 dons sont nécessaires pour soigner des milliers de malades.



Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie...), d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang .



D’autres ont un besoin plus ponctuel mais immédiatement vital (hémorragie au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes d’accidents,...).

À travers une campagne radio qui met en exergue ces différentes situations, l'EFS souhaite rappeler l’importance de donner son sang de manière régulière et constante, d’autant que la durée de vie des produits sanguins est courte (5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges).



Les besoins sont quotidiens, ils ne se révèlent pas que dans des situations exceptionnelles, c’est pourquoi l’EFS demande aux donneurs et futurs donneurs de ne pas attendre une telle situation ou un appel d'urgence pour se mobiliser, en particulier en amont ou à l'issue de périodes où les dons sont moins nombreux comme c'est le cas lors des vacances.

Alors que la rentrée signe la reprise d’une activité hospitalière soutenue (notamment avec les opérations programmées) qui entraîne une hausse de la consommation en produits sanguins, le mois de septembre est l’occasion d’impulser une reprise massive de la collecte.

Seule la générosité et l’acte de partage des donneurs de sang peuvent permettre aux patients de bénéficier des transfusions dont ils ont besoin.

Aucun médicament ne remplace les produits sanguins qui sont au quotidien un produit vital pour de nombreux malades et patients.

Donner son sang c’est sauver des vies, partagez votre pouvoir!

Le don de sang– chiffres clés à la Réunion

- 26289 dons (sang, plasma, plaquettes) en 2016 - 10 000 de patients soignés chaque année grâce au don de sang - La durée de vie des produits sanguins est limitée : 5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges 42 jours et 1 an pour le plasma. - Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons de sang total par an, les hommes 6. - Le délai minimal entre chaque don est de 8 semaines. - Un don de sang dure environ quarante minutes, dont environ 10 minutes de prélèvement. Zinfos974 Lu 433 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Contrats aidés: "La mobilisation unanime des élus commence à porter ses fruits" Run Odyssea: Les inscriptions se poursuivent, des permanences ouvertes