Appel urgent aux donneurs du groupe O+ ! Rendez-vous à La Possession le 14 septembre

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Rendez-vous le jeudi 14 septembre 2017, de 13h à 17h

à la salle LCR Les Intemporelles, à Moulin Joli (La Possession)

située au 15 rue Moulin Joli, Place Sablier (à proximité du fast food)

L’ Établissement Français du Sang (EFS) , en partenariat avec l’ Association pour le Développement de La Possession (ADP) et la mairie de La Possession , organisent prochainement une collecte de sang.Ils comptent sur la participation du plus grand nombre. Faites passer le message !Grâce à votre action, ils espèrent pouvoir accueillir au moins la soixantaine de donneurs nécessaire au succès de la collecte de sang, garante de l’autosuffisance sur le territoire.Donnez seulement 45 minutes de votre temps (de l’accueil à la collation), pour un prélèvement sanguin que ne dure lui-même que 10 minutes… Et vous sauverez des vies ! Parlez-en autour de vous et passez à l’acte.L’ Établissement Français du Sang (EFS) rappelle l’importance de donner son sang.Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, téléchargez le document sur les conditions d’éligibilité