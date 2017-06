Mail Courrier des lecteurs Appel du 18 juin 2017 : A bas le bal des hypocrites!

Ce dimanche 18 Juin, les Rivièroises et les Rivièrois sont appelés à voter pour élire leur député.



L'abstention massive de dimanche dernier traduit leur profond désintérêt car ce qui les intéresse, c'est surtout l'élection du nouveau conseil municipal de 2018.



Et là, nous assistons à un bal de faux culs : Claude Hoareau et Cyrille Hamilcaro, tous deux inéligibles (ils auraient aimé être personnellement de la partie ce dimanche) travaillent en Misouk pour rester au devant de la scène politique.



C'est ainsi qu'après avoir mis toute leur énergie pour la création au plus vite, de notre 25°commune et qu'ils se réjouissaient et s'attribuaient à qui mieux mieux, la paternité de la création de cette nouvelle commune lors de la publication de l'arrêté du 16 mars 2017, les voici dans un unanimisme de façade, pour demander le report à 2020 de cette nouvelle élection.



Comme ils s'aperçoivent qu'ils seront hors jeu à cette élection de 2018 , ils se débattent, aidés de leurs affidés plus soucieux de préserver leurs intérêts (leurs mandats respectifs) que de ceux de la population, pour retarder cette échéance le temps de se refaire une virginité élective.



Ils ont demandé au sous-préfet de Saint-Pierre d'accéder à leur demande car ils savent qu'une nouvelle équipe efficace, pragmatique, économe, soucieuse de l'intérêt général, leur fermera les portes en 2020 car ils ont porté les impôts locaux à un niveau stratosphérique sans précédent à la Réunion, mettant ainsi la commune de Saint-Louis sur la plus haute marche en matière d'imposition locale et spoliant leurs mandants.



Il appartient à l'autorité de l'Etat d'appliquer cet arrêté et de rejeter cette demande formulée par des personnes plus soucieuses de leur égo et intérêt personnel.



Il faut mettre en place le plus rapidement les délégations spéciales pour gérer les affaires communales comme le prévoit cet arrêté.



C'est pourquoi les Rivièroises et Rivièrois doivent se mobiliser pour faire le grand ménage et sortir ces prétendants nuisibles pour leur portefeuille car cela ne peut plus durer!

C'est pour cela que moi, dimanche, je vote #LA RIVIERE 2018.



Des Rivièrois en colères. Zinfos974 Lu 107 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > HONTEUX... et on est en FRANCE L’antinomie de Macron : La société post-croissance