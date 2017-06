Appel à projets résidences artistiques de territoire

Face aux constats d’un déséquilibre géographique d’irrigation culturelle, d’un accès au spectacle vivant difficile dans les Hauts, l’Est et le Sud-Est, de l’existence sur ces territoires de petites salles de spectacles peu exploitées, le schéma régional des salles et lieux de création et de diffusion du spectacle vivant, adopté par la Région Réunion le 1 er juillet 2014, définit comme prioritaire de répondre aux enjeux de démocratisation culturelle en renforçant l’accès au spectacle vivant pour toutes les populations de La Réunion.

du Programme de Développement Rural de La Réunion 2014-2020, et en particulier de la mesure dédiée au développement local menée par les acteurs locaux, intitulée LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) : Faire de l'accès à la culture pour le plus grand nombre un facteur d'épanouissement personnel et de résorption de la précarité, de l'illettrisme et de la lutte contre la pauvreté. L'ambition vise à favoriser des créations artistiques d'envergure en s'appuyant sur les patrimoines et l'identité des Hauts.

de la charte du Parc national de La Réunion fondée sur l’histoire d’une relation étroite et singulière entre l’Homme et une nature grandiose, l’identité culturelle de La Réunion est intimement liée aux richesses patrimoniales qui ont justifié la création du parc national puis l’inscription des « Pitons, cirques et remparts » au Patrimoine mondial. Il s’agit de valoriser des territoires à fort potentiel d’inventivité et de créativité, autour d’un modèle de développement respectueux à la fois des équilibres sociaux et de la haute qualité de l’environnement et autour de la fierté légitime de la population.

Objet de l’appel à projets :

installer une présence artistique sur des territoires prioritaires et contribuer ainsi à transformer le rapport de la population à l’art et aux artistes, interroger l’espace public , favoriser les projets fédérateurs visant à développer le sentiment d’appartenance des habitants au territoire ;

créer et réaliser un projet territorial artistique prenant en compte les richesses du territoire d’accueil, et en particulier de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel des Hauts de La Réunion ;

développer la relation avec la population, en privilégiant des démarches participatives avec les habitants, intégrant leurs désirs et leurs aspirations, stimulant leurs capacités créatives ;

favoriser les actions concourant à renforcer les liens et la solidarité intergénérationnels et à renforcer la cohésion des populations.

Ainsi, afin d’accompagner la société rurale d’aujourd’hui et de demain vers une mixité sociale réussie, la charte propose notamment de mettre l’accent sur le soutien aux initiatives culturelles et artistiques.L’appel à projets « Résidences artistiques de territoire » vise à associer une équipe artistique et un territoire pour :En répondant à l’appel à projets, il s’agit pour l’équipe artistique de contribuer à une démarche de relation, de lien et de proximité entre les artistes et les habitants, de faire usage d’un territoire géographique et humain au plus proche de ses spécificités qui produise des échanges artistiques révélateurs de l’intelligence émotionnelle de chacun.