Appel à projets initiatives structurantes pour l’entrepreneuriat dans les territoires fragiles 2018 / 2020

DOCUMENT ASSOCIÉ

L’appel à projets s’inscrit dans un partenariat associant la Région Réunion et l’Agence France Entrepreneur dans le but de renforcer les actions d’accompagnement des créateurs-repreneurs et de favoriser la pérennité des entreprises et des emplois créées sur le territoire réunionnais.La mise en oeuvre de cet appel à projets s’effectue dans le cadre du renforcement de la responsabilité de la Région en matière de développement économique par la Loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRe, et doit permettre de bâtir une offre d’accompagnement articulée avec les actions qui seront déployées à l’échelle régionale dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII). La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 29 décembre 2017 à 12h00.Les dossiers de candidature (cf. annexe "dossier de candidature") sont à envoyer :- soit par voie postale :· Conseil Régional Avenue René Cassin MOUFIA BP 67190 97801 Saint Denis cedex 9- soit par voie électronique à l’adresse suivante :· sav@cr-reunion.fr) Appel à projets initiatives structurantes pour l’Entrepreneuriat dans les territoires fragiles