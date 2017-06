Appel à projets "Formation et arts de la culture" 2017

Accompagner les projets de formation relevant des métiers des arts et de la culture aux niveaux national et internationalUn dispositif « Formation professionnelle »Un dispositif « Préparation au DE/CA »Un dispositif « Parcours artistique d’excellence »Pour la session 2016-2017, le dossier de demande d’aide peut être retiré auprès des services de la Région ou téléchargé sur les liens ci-dessus :Avenue René Cassin – Moufia 97490 Sainte-Clotilde Tél. : 02 62 92 22 72 – 02 62 92 22 9692, chemin Lebon - 97440 Saint-André Tél. : 02 62 58 21 006, route de Savannah – 2ème étage porte 201 - 97460 Saint-Paul Tél. : 02 62 33 46 0015, rue Marius et Ary Leblond - 97410 Saint-Pierre Tél. : 02 62 96 97 10Le dossier complet doit être déposé ou envoyé dans les antennes ou au service courrier de la Région avant le jeudi 15 juin 2017 (cachet de la Poste faisant foi)Hôtel de Région Pierre LagourgueAvenue René Cassin - Moufia – BP 67190 -97801 Saint-Denis Cedex 9Tout dossier incomplet ou déposé après la date limite de dépôt ne sera pas instruit.