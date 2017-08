<<< RETOUR La Réunion Positive

Appel à manifestation d’intérêt pour le POP2 La Réunion Positive Dans le cadre de la reconduction du Plan Ordinateur Portable 2 pour l’année scolaire 2017/2018, la Région Réunion lance un appel à manifestation d’intérêt auprès des revendeurs en informatique.



APPEL A MANIFESTATION D’INTERET





Pour répondre à cet appel à candidature, les revendeurs doivent :



Prendre connaissance de la convention de partenariat qui précise les conditions de mise en œuvre auxquelles ils devront se conformer ; (Disponible dans les documents associés à cet article)



Transmettre aux services de la Région 2 exemplaires de la convention de partenariat, qui devront être dûment signés et accompagnés des pièces réclamées.



Afin de permettre la diffusion des coordonnées des revendeurs auprès des bénéficiaires du POP2, une liste sera réalisée sur la base des conventions réceptionnées par les services de la Région au plus tard le 04 septembre 2017 .



