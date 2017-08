Appel à l'union sacrée pour les emplois aidés

Après une rencontre avec l'Association des maires de La Réunion, vendredi 4 août au siège de cette dernière, le Collectif 974 lance un "appel à l'union sacrée" avec pour objectif : un traitement particulier pour La Réunion et 30 000 contrats aidés !



"La maison brûle et nous regardons ailleurs ?"



Bouquet par bouquet, Emmanuel Macron renonce à ses promesses républicaines de campagne...Des milliers de Réunionnais sont concernés par cette baisse brutale du quota des contrats aidés.



Pour le Collectif 974, la politique économique d'Emmanuel Macron a ses limites : les organisations associatives, syndicales et politiques doivent changer leurs logiciels dans l'intérêt de La Réunion.



Huguette BELLO – Nathalie BAZIRE - NADIA RAMASSAMY – DAVID LORION - THIERRY ROBERT – ERICKA BAREIGTS – JEAN HUGUES RATENON – DIDIER ROBERT – NASSIMAH DINDAR- STEPHANE FOUASSIN et tous les autres... Agissez Ensemble !



Nos élus passeraient-ils trop de temps à "Bla – Bla - ter" ?



Le Collectif 974 plaide pour : l'union sacrée - un traitement particulier pour La Réunion – 30 000 contrats aidés !



Nous n'écartons pas de mener des actions ciblées et des nuits d'occupation devant la préfecture, les collectivités, les mairies, et les organismes concernés si nécessaire !