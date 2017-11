La grande Une Aplanea, un best-of des anecdotes des Réunionnais qui sautent la mer

C’est peu après avoir sauté la mer que leur est venue l’idée. Franck Hoarau et Anthony Payet, deux amis d’enfance d’origine dionysienne, ont décidé de publier un livre rassemblant les situations étonnantes, cocasses et parfois dérangeantes vécues par des Réunionnais installés loin de leur île. Le nom de leur projet : Aplanea, comme "ah plané ah !".



"Nous avons commencé par un blog, en 2011, peu après avoir commencé notre mobilité. Anthony était sur Paris, moi sur Bordeaux", raconte Franck."Et quand on s’appelait, on se racontait ce qu’il nous arrivait, les remarques qu’on avait reçues".



​Face à un "décalage culturel et une méconnaissance apparente de La Réunion", les étudiants décident alors de créer une véritable communauté autour de ces anecdotes. "Elles sont basées sur les stéréotypes qui circulent, par exemple de croire que si on est réunionnais, on est forcément noir. Aussi les quiproquos, comme lorsqu'on veut acheter des bringelles ou qu'on demande où se trouve le gabier. C’est aussi une manière de dénoncer le racisme ordinaire, beaucoup voient La Réunion comme un pays sous-développé". Le tout avec humour, "pour dédramatiser".





De la poudre de manioc confondue avec de la drogue



Au bout de trois ans, ce blog, qu'ils ne sont pas parvenus à monétiser, est mis de côté. C'est récemment, en début d'année, après de multiples allusions aux requins, que les deux entrepreneurs ont décidé de le reprendre, sous une nouvelle forme, celle d'un ouvrage papier façon best-of. "C'est vraiment du vécu et c'est axé sur les échanges entre les personnes", souligne Franck, actuellement établi en Martinique. Si de son côté Anthony parcourt le monde, les deux hommes de 28 ans parviennent à travailler ensemble, même à distance."On a fait appel à une illustratrice, Loubizz, pour mettre en images la quarantaine d'anecdotes sélectionnées. On n'a pas trouvé à La Réunion quelqu'un qui correspondait à ce qu'on souhaitait, mais Loubizz est martiniquaise, et les Martiniquais font face au même genre de situations que nous", explique Franck.Pour le moment, Aplanea en est à chercher des financements. Une campagne de crownfounding (financement participatif) a d'ailleurs été lancée sur la plateforme pocpoc.re . "On souhaite associer les Réunionnais à ce projet. Le livre se destine à ceux qui se préparent à partir, pour désamorcer la situation, mais aussi à ceux qui sont déjà partis, comme un compagnon de route".Si tout se passe comme prévu, l'ouvrage sera disponible au début du deuxième semestre 2018. "On souhaite partir sur 500 exemplaires. On envisage l'auto-édition, mais nous allons d'abord voir si le projet intéresse des maisons d'édition. L'idée est de les distribuer à La Réunion, mais aussi sur internet", explique le créateur, soulignant que les Réunionnais peuvent encore envoyer leurs anecdotes (via facebook ou par le formulaire de contact de leur site ).Parmi celles retenues pour l'ouvrage, Franck nous en dévoile une, sa préférée : "Un Réunionnais avait amené des produits de La Réunion dans ses bagages. À la douane, le sachet de poudre de manioc a attiré l'attention des agents, persuadés qu'il s'agissait de drogue".