Antoine Fontaine, la malhonnêteté intellectuelle personnifiée

Monsieur Antoine Fontaine, ex-attaché parlementaire de TAK qui lui a récemment proposé un poste à la CASUD, candidat insignifiant aux élections législatives avec les voix de sa famille et de quelques fans, se plaint d'un prétendu affichage sauvage dans la 3ème circonscription.



Pour quelqu'un qui prétendait préparer les lois et bien connaître le processus législatif, il ignore qu'au second tour les candidats restants gardent l'ordre du premier tour pour les panneaux d'affichage.



Ainsi la candidate qui avait l'emplacement n°4 passe au n°1, et celui qui était en N°8 passe au n°2. Il appartient aussi à la mairie du Tampon d'enlever les panneaux de 11 emplacements du 1er tour, et de remplacer par un panneau de 2 emplacements pour le 2nd tour.



Mais comme la municipalité de TAK ignore le code électoral et que ce sont des incompétents, ils ne l'ont pas fait, à moins que la vieille complicité entre TAK et Antoine Fontaine perdure toujours...



Ainsi, il n'y a pas d'affichage sauvage mais un problème d'interprétation qui dévoile la malhonnêteté intellectuelle de M. Antoine Fontaine, si ce n'est son incompétence flagrante.



Celui-ci avait, la semaine précédant le 1er tour, posé ses affiches à plusieurs endroits sur la voie publique ou des parkings publics, ce qui constitue par contre un véritable affichage sauvage puni par la loi. Des milliers de tamponnais l'ont vu et peuvent en témoigner, des photos ont été prises.



En outre, M. Fontaine publiait sa propagande électorale sur deux pages Facebook sponsorisées : « Vivre la Réunion » et « Cmac » (le collectif contre le Parc National). Il partageait ensuite ces publications sur sa propre page Facebook, avec une volonté évidente de contourner la loi. En achetant de la publicité à des fins électoralistes, il a ainsi enfreint gravement la loi électorale, ce qui lui vaudra prochainement un risque d'inéligibilité de plusieurs années car le signalement a été fait aux autorités compétentes.



Il encourt même un important risque pénal s'il accepte le poste à la CASUD (ou ailleurs car il faut bien payer sa campagne électorale soi-même quand on fait bien moins que 5% des voix) que son ancien patron TAK lui propose, car cela serait susceptible d'être qualifié d'achat de voix.



A sa place, quelqu'un d'intelligent ne l'aurait pas ramené et se serait fait tout petit.