Antilles : L'ouragan Irma parmi les plus puissants jamais observés

La Martinique et la Guadeloupe sont en alerte rouge, tandis que Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont elles en alerte violette, car elles seront touchées de plein fouet par l'ouragan Irma, le plus puissant et potentiellement destructeur ayant jamais touché l'arc antillais. Les habitants sont invités à se confiner.



Sur les petites Antilles françaises du Nord, des creux de 12 mètres sont attendus, accompagnés de rafales de 360 km/h , un déferlement d'une extrême violence sur les rivages ainsi qu'une submersion majeure des parties basses du littoral sont attendues. Marigot, Grand Case et Gustavia à Saint-Martin et Saint-Barthélemy seront particulièrement touchés.



Les Antillais ont protégé les fenêtres avec des planches ou des tôles, particulièrement à Saint-Martin, l'île étant placée directement dans la trajectoire de l'oeil de l'ouragan. Le paroxysme est prévu entre 6h et 12h heure locale, soit entre 14 et 20h heure de la Réunion.



Des renforts de sécurité civile ont été envoyés à Saint-Martin : 60 sapeurs-pompiers venus de métropole, 20 sapeurs-pompiers venus de Guadeloupe, et 200 gendarmes. Des médecins et infirmiers avec matériel médical ont été prépositionnés.