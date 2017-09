Antilles: L'ouragan Irma devient "exceptionnellement dangereux"

L’ouragan Irma est devenu "exceptionnellement dangereux" ce mardi selon Météo France, et est passé en catégorie 5. Les vents atteignent les 280 km/h avec des rafales à presque 300 km/h. La pression estimée en son centre est de 937 hPa.



Il se trouve actuellement à plus de 400 km de la Martinique et la Guadeloupe. Le centre météorologique précise que "c’est la première fois que l’arc antillais voit arriver un ouragan si puissant".



L’ouragan devrait se rapprocher ensuite de Saint-Barthelemy demain pour remonter jusqu’à Cuba puis en Floride.



Annick Girardin, ministre de l’Outre-mer, assure que "le gouvernement est mobilisé". "Nous avons anticipé les évènements. Les services de l’Etat dans ces trois territoires (vers Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et la Guadeloupe, ndlr) ont pris toutes les dispositions pour protéger les personnes vulnérables et venir en aide aux sinistrés le moment venu. Une soixantaine de professionnels de la sécurité civile ont été envoyés en renfort. Elles sont arrivées hier soir. Je suis également en contact avec les élus de Saint-Martin qui, selon nos informations, pourrait être le territoire le plus frappé. La Guadeloupe et Saint-Barthélemy le seront également", affirme-t-elle.