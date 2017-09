Antilles : Emmanuel Macron déploie des troupes pour assurer la sécurité

Le gouvernement a fait un point sur la situation aux Antilles et annoncé le doublement des effectifs militaires et de police pour renforcer rapidement la sécurité des sinistrés ce dimanche.



Ce sont 240 gendarmes supplémentaires, une quarantaine de membres du GIGN et du GIPN et des renforts du 33ᵉ RIMA qui se rendront sur place d'ici quelques jours, a annoncé Emmanuel Macron.