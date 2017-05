Anti-terrorisme: Un Dionysien jugé à Paris le 16 juin

Transféré en métropole et placé en détention provisoire il y a deux ans, le Dionysien surnommé l'Egyptien sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris le 16 juin prochain, annonce le Journal de l'Ile.



Le jeune Réunionnais radicalisé de 23 ans est soupçonné d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et d’apologie du terrorisme. Il est suspecté d'être devenu un prédicateur salafiste et d'avoir encouragé des départs en Syrie, ce qu'il nie.



Selon des "anciens élèves", il projetait même un attentat à La Réunion, dans une boîte de nuit du Sud de l'île, "tenue par un homosexuel", indique le journal de l'Ile.