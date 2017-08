Antenne Réunion inaugure sa rentrée 2017

Antenne Réunion fait sa rentrée. Les nouveautés ont été présentées en conférence de presse ce vendredi. De nouvelles recrues à l’antenne: Nicolas Guy présentera désormais le journal télévisé de 12h30, Yolande Calichiama qu’on ne présente plus, assurera toujours le 19h et Julien Andy, qu’on avait déjà aperçu sur la chaîne présentera officiellement le JT du week-end.



Du côté de la météo, du changement, également. Armony Peria, l’ancienne Miss Météo du soir, se verra confier les couleurs de la météo du week-end. La nouvelle, Catherine Grosset, marque son entrée cette année en tant que présentatrice météo. Elle animera quotidiennement la météo du midi et l’émission Boutik Antenne.



Du point de vue du divertissement, Run Star revient. Les adeptes pourront visionner les nouveaux talents 2017. De nouvelles séries et telenovelas seront prochainement à la une.



La chaîne annonce aussi l’événement Miss Réunion; la diffusion de la grande finale est prévue le samedi 26 août à 19h45.