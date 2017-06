Antenne Réunion: Promotions pour Yolande Calchiama et Sabrina Supervièle qui ne présentera plus le JT

Un vent de changement souffle sur la chaine privée locale. Éric Fontaine, actuel rédacteur en chef d’Antenne Réunion sur le départ, Sabrina Supervièle devient rédactrice en chef TV – Web. La journaliste de 37 ans ne présentera plus le JT de 12h30 mais conservera la présentation de l’émission "En Tête à Tête". Diplômée d’une Maîtrise d'Économie de Paris – Dauphine, Sabrina Supervièle a intégré la rédaction d’Antenne Réunion en 2003 en tant que journaliste reporter d’images.



Yolande Calichiama continuera pour sa part de présenter le JT de 19H. A 37 ans, elle occupera également et prochainement le poste nouvellement créé de directrice de l’information. Diplômée d’une Maîtrise d’Information – Communication de l’Université de La Réunion et titulaire d’un MBA de Paris – Dauphine, la journaliste a intégré Antenne Réunion en 2003 et présente les journaux télévisés depuis 2006.



"Une nouvelle fois Antenne Réunion démontre sa capacité à se renouveler par la promotion interne", se félicite Christophe Ducasse, directeur général de la chaine qui renouvelle sa confiance aux deux présentatrices dont les JT "atteignent des audiences records" . "Avec l’appui de leur équipe d’encadrement et de l’ensemble de la rédaction, elles sauront poursuivre notre stratégie d’innovation et maintenir la confiance avec les Réunionnais".



En ce qui concerne Eric Fontaine qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, Christophe Ducasse "salue le travail réalisé et sa totale implication durant près de 20 ans au service d’Antenne Réunion".