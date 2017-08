Antartique: 91 nouveaux volcans découverts sous la glace

En Antartique, 91 volcans ont été découverts sous la glace. La plupart de ces volcans sont situés sur la côte ouest du continent blanc, avec des altitudes s'échelonnant entre 100 et 3.850 mètres.



"Nous avons presque triplé le nombre de volcans dans l'Antarctique de l'Ouest", s'enthousiasme Robert Bingham, géologue à l'université d'Edimbourg et l'un des auteurs de l'étude (publiée en anglais), parue dans un bulletin de la Geological Society. Mais cette découverte inquiétante pour les climatologues par rapport au réchauffement climatique.



Pour cela, l'équipe a utilisé un avion équipé d'un radar capable de "percer" l'épaisse calotte glacière. Grâce à cela, des pics de basaltes* ont été repérés après une comparaison avec les données satellites existantes et d'autres relevés aériens.



Robert Bingham, interrogé par le journal britannique The Guardian, pour savoir si ces volcans sont actifs répond que "c'est quelque chose que nous devons déterminer au plus vite."



Mais si une éruption survivient, les conséquences peuvent être catastrophiques mette en garde les scientifiques : "si l'un de ces volcans entre en éruption, cela pourrait déstabiliser la couche de glace dans l'ouest de l'Antarctique. Tout ce qui peut causer la fonte des glaces – et donc une éruption – pourrait accélérer le flux des glaces vers la mer."



Ces volcans peuvent être un facteur de risques. La diminution du glacier pourrait favoriser une éruption par un relâchement de pression exercée. "C'est un élément à surveiller de près", ajoute encore le géologue.



*roche produite pendant les éruptions volcaniques