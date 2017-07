Antananarivo : Affrontements en cours entre l'armée et des partisans de Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana souhaitait organiser une grande manifestation aujourd'hui pour fêter les 15 ans de son organisation.



Devant le refus du gouvernement de leur accorder une autorisation officielle, ses partisans ont décidé de se réunir malgré tout autour du stade Mahamasina dans la capitale malgache.



Des violents heurts opposent actuellement l'armée aux manifestants, avec jets de grenades lacrymogènes.



Ces incidents font suite à une courte mains intense bataille administrative. Le préfet d’Antananarivo avait dans un premier temps annoncé lundi l'interdiction de la manifestation. Dans la foulée, le tribunal administratif a cassé cette décision en estimant que l’administration avait manqué d’informations suffisantes pour prendre cette décision. En réplique, la Préfecture de police a de nouveau retiré l’autorisation, invoquant un texte selon lequel le droit acquis n’existe pas en matière de sécurité publique.



Dans la nuit de mercredi à jeudi, les forces de l’ordre ont investi le stade de Mahamasina. Ils en ont contrôlé les entrées et enlevé les banderoles, décorations et affichages plantés par le TIM en vue de la célébration des 15 ans du parti.



Marc Ravalomanana a de son côté confirmé malgré tout la tenue de la manifestation et invité ses militants à se venir en masse au stade. D'où les incidents de ce matin.



(Photos et vidéos à venir)