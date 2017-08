Anon pès ansamb

Les zoophiles hystériques pourront bien s'en offusquer, aujourd'hui la pêche au requin à l'Ile de La Réunion est un devoir citoyen.



La majorité des réunionnais que nous avons pu interroger dans la rue sont tous conscients qu'il n'est pas normal qu'un simple poisson invasif puisse avoir plus de valeur que la vie de nos enfants.



Cette population dense et agressive doit être régulée et j'encourage tous les Réunionnais à pêcher ce prédateur. Le requin autour de La Réunion est parfaitement cosmetible au même titre que tous les autres poissons.

Chaque citoyen doit faire son devoir en encourageant la pêche et la consommation de requin bouledogue et tigre.



Un grand nombre de fanatiques - la majorité étant de petits colons à 10 000 km de là, qui déifient et idolâtrent un poisson allant même jusqu'à se masturber à chaque fois qu'ils en voient un sur Thalassa - n'ont jamais foutu un pied dans l'eau si ce n'est dans leur baignoire ou l'immonde détritus qui leur sert de fleuve et qu'ils appellent La Seine



L'hystérie de ces fanatiques est facilement décelable. Outre une déconnection totale avec la réalité qui ferait pâlir d'envie Jim Morrison sous LSD, la graphie systématique en lettres CAPITALES est assez révélateur de cette hystérie, à tel point qu'on pourrait presque en ressentir les postillons et l'haleine de morue faisandée.



Ces personnes n'en ont rien à foutre des requins il faut le savoir. Car si c'était le cas elles s'attaqueraient à la pêche commerciale qui capture indistinctement toutes espèces de requins, protégé ou non. La pêche préventive telle que pratiquée à La Réunion ne cible que les gros prédateurs dangereux pour l'Homme, des espèces qui se portent très bien et qui ne sont pas en danger (bouledogue et tigre).

La pêche commerciale c'est indistinctement 36 à 70 millions de requins pêchés dans le monde.

La pêche préventive c'est 1500 requins ciblés pêchés dans le monde et qui n'affecte que des requins qui ne sont pas menacés et qui sont dangereux pour l'Homme.



Alors non ce n'est pas la sauvegarde des requins qui motive ces fanatiques, mais plutôt un manque de reconnaissance une sorte de syndrome de Brigitte Bardot (véritable maladie) précoce.

Ajoutez à cela les endoctrinés un peu perdu qui sont les adeptes d'une nouvelle religion sectaire centrée sur la croyance qu'un poisson va sauver la planète. Et cela commence dès le plus jeune âge à l'école où l'on tente de faire croire que le requin est aussi gentil que le petit labrador que l'on réclame au père Noël.



Et que dire de nos scientifiques "péi" qui encouragent à la déification d'un poisson ? Eux à qui on donnerait le bon dieu sans confession simplement parce qu'ils portent le titre de scientifique et que l'Etat leur a donné carte blanche. Carte blanche pour faire tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi en fait.

A l'heure d'aujourd'hui ces "Sangtifriques" sont plus compétents dans la recherche de subventions que pour chercher les causes de la crise requin.

Une véritable petite mafia qui s'est installée sur nôtre île et qui pratique le copinage afin de se partager les subventions et les divers postes, qui se payent des vacances aux îles éparses et qui prennent 800 000 euros pour une étude qui nous apprend que des poissons vivent dans l'eau.

Et vu qu'ils ont l'impunité il n'est pas surprenant qu'ils revendent les données de cette étude publique, financée par des fonds publics. Tout comme il n'est pas surprenant qu'ils cèdent les droits des images de cette étude à condition de faire de la propagande qui abonde dans leur sens dans un reportage aussi financé par des fonds publics.



Un chercheur sachant chercher ses subventions est un bon chercheur.

C'est bien la seule chose pour laquelle ils sont doués, car si on regarde du côté de la Réserve Marine, véritable gouffre à subvention, tout ce qu'ils ont réussi à protéger en 10 ans ce sont des prédateurs invasifs et dangereux pour l'Homme et notre faune sous marine.

Un véritable échec couvert par l'Etat, ou plutôt un véritable succès en tant que Réserve à bouledogues.



Sachant tout cela, aujourd'hui je vous encourage à prendre vos cannes à pêche et à remplir votre devoir citoyen face à des fanatiques sectaires : Anon pès ansamb.



Je souhaite d'ailleurs m'engager dans un concours de pêche (qui ne ciblera que les requins bouledogue et tigre) à La Réunion.



Les requins j'aime... dans mon assiette.