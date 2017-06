Annick Girardin sauve son poste de ministre des Outre-mer

Elle jouait son poste ministériel. Annick Girardin a été réélue de justesse dans la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon.



La ministre des Outre-mer était la seule membre du gouvernement à ne pas être assurée de l'emporter au second tour. Au coude à coude avec son adversaire à l'issue du 1er tour, Annick Girardin a obtenu une centaine de voix de plus que son rival Stéphane Lenormand. Alors que le dépouillement particulièrement serré touchait à sa fin, le candidat d'Archipel Demain a reconnu sa défaite. Annick Girardin obtient 51,87% des suffrages, soit 136 voix d'avance sur son adversaire.



Apparentée au Parti radical de gauche, et déjà secrétaire d’Etat et ministre sous le mandat de François Hollande, Annick Girardin était soutenue par La République En marche dans ces élections législatives.



L’érosion des voix est nette pour la ministre. Elle l'avait emporté au premier tour à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2012.



Annick Girardin a pu compter sur une mobilisation électorale conséquente de 15 points par rapport au 1er tour pour atteindre 75% des inscrits.