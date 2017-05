Annick Girardin a constitué son cabinet au ministère des Outre-mer

Le ministère des Outre-mer a pris forme. Annick Girardin, ministre des Outre-mer depuis deux semaines, a dévoilé son cabinet hier. En plus de la nomination de Dominique Sorain , ancien préfet de La Réunion, en tant que directeur de cabinet, Brice Blondel rejoint l’équipe en tant que directeur adjoint de cabinet. A 45 ans, il avait déjà occupé ce poste entre 2014 et 2016 sous la ministre de l’époque, George Pau-Langevin. Depuis 2016, il est conseiller référendaire à la Cour des comptes.Autre arrivée, celle de Eddie Aït, en tant que conseiller spécial. Il s’agit d’un de ses collaborateurs du ministère de la Fonction publique, du Parti radical de gauche, conseiller régional d’Île-de-France et ancien maire de Carrière-sous-Poissy (Yvelines).