Annecy: Elle met le feu à sa voiture en jetant son mégot par la fenêtre

Une quadragénaire a mis le feu à sa voiture en jetant son mégot de cigarette par la fenêtre du véhicule, ce mercredi après-midi, sur l'autoroute en direction d'Annecy (Haute-Savoie). Le mégot est revenu dans l'habitacle et est tombé directement sur la banquette arrière, rapporte France Bleu.



Le feu s'est alors propagé, laissant tout juste le temps à la conductrice de rejoindre une aire de repos. Mais les freins ne répondant plus, la voiture a foncé dans un terre-plein avant de terminer sa course à quelques mètres de la pompe à essence, précise le média. Deux chauffeurs routiers ont alors eu le réflexe de se munir des extincteurs pour tenter de maîtriser l'incendie. L'un d'entre-eux s'est légèrement blessé.



La quadragénaire, aidée par le personnel de la station, a été mise sous la douche en attendant l'arrivée des secours, qui l'ont héliportée à l'hôpital. Elle serait brûlée au visage, au dos et à la poitrine.